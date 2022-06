30. Deutsches Kinder Medien Festival Goldener Spatz Auszeichnung für "Pia und die wilden Tiere" beim Goldenen Spatz 2022

"Uns hat diese Dokumentation überzeugt, da sie alles hatte, was so eine Serie enthalten sollte: Infoblöcke, die bei uns ankamen, eine gute Moderatorin, die uns das Thema nahebringen konnte und die nötige Spannung, die es brauchte. Wir fanden den Beitrag am besten, weil er uns das Thema ‚Fuchswelpen in Not‘ sehr spannend erklärt hat, sodass jeder im Kino die Sendung verstanden hat. Die Moderatorin Pia hat auf uns authentisch gewirkt. Sie hat sich auch verschiedene Sachen den Füchsen gegenüber getraut. Wir konnten auch deutlich erkennen, dass die Emotionen vor der Kamera nicht gespielt waren. Davon abgesehen fanden wir es sehr interessant, mehr über ein in Deutschland beheimatetes Tier zu erfahren. Deswegen wollen wir, die Jury, 'Pia und die wilden Tiere: Fuchswelpen in Not' den GOLDENEN SPATZ verleihen."