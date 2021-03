"Der Goggolori" Zum 80. Geburtstag von Wilfried Hiller

Wilfried Hiller gehört zu den erfolgreichsten und meistgespielten Komponisten der Gegenwart. Viele seiner Werke sind Klassiker geworden, insbesondere Opern, die in Zusammenarbeit mit Michael Ende entstanden wie "Das Traumfresserchen" oder "Tranquilla Trampeltreu". In Bayern legendär wurde "Der Goggolori". Die "bairische Mär mit Musik in acht Bildern und einem Epilog" hatte 1985 am Staatstheater am Gärtnerplatz Premiere. Die Produktion in der Regie von Friedrich Meyer-Oertel wurde schnell zum Publikumsmagneten und mehr als 120-mal gezeigt. Der Bayerische Rundfunk zeichnete sie 1986 auf; zum 80. Geburtstag des Komponisten ist die Volksoper nun nochmals in ARD-alpha und in der BR Mediathek zu sehen.