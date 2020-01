Symphonieorchester und Chor des BR Gedenkkonzert und Karl Amadeus Hartmann-Medaille posthum für Mariss Jansons

Zu Ehren von Mariss Jansons, der am 1. Dezember 2019 verstorben ist, bringen Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Zubin Mehta am Mittwoch, 15. Januar 2020, in der Philharmonie im Münchner Gasteig Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2 ("Auferstehungssymphonie") zur Aufführung. Im Rahmen des Konzertes verleiht das Symphonieorchester des BR seinem langjährigen Chefdirigenten posthum die Karl Amadeus Hartmann-Medaille. Das Konzert wird live im Radio, per Videostream und im Fernsehen übertragen.

Mariss Jansons, von 2003 bis 2019 Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, hätte am 14. Januar 2020 seinen 77. Geburtstag gefeiert. Zu seinem Gedenken führen Chor und Orchester am Tag darauf Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2 in c-Moll auf.

Im Rahmen dieses Konzerts wird das Symphonieorchester des BR seinem langjährigen Chefdirigenten posthum die Karl Amadeus Hartmann-Medaille verleihen – eine Ehrung, die das BRSO an menschlich wie künstlerisch herausragende Dirigenten vergibt, die das Orchester nachhaltig geprägt und unterstützt haben.

Das Orchester betont:

"Unsere Verbundenheit mit dem warmherzigen Menschen und bedeutenden Dirigenten Mariss Jansons und unser großer Dank sollen damit nochmals in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht werden." Symphonieorchester des BR

Karl Amadeus Hartmann hatte 1945 die Konzertreihe musica viva gegründet, die nach ihm benannte Medaille wurde bisher an Eugen Jochum, Rafael Kubelík und Sir Colin Davis sowie an Leonard Bernstein überreicht. Mariss Jansons ist damit erst die fünfte Persönlichkeit, der das BRSO die Hartmann-Medaille verleiht. Ursprünglich war die Verleihung an Mariss Jansons für den 14. Mai geplant.

Der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, freut sich über die Anerkennung, die das Orchester seinem langjährigen Chefdirigenten ausspricht:

"Wir ehren Mariss Jansons. Das unvergleichliche Erbe seiner 16 Münchner Jahre wird weiter wirken, in einigen Jahren auch in dem von ihm initiierten neuen Konzerthaus München, das Maßstäbe in seinem Sinne setzen wird." Ulrich Wilhelm

Reinerlös für Stiftung "Neues Konzerthaus München"

Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf für das Konzert am 15. Januar wird an die Stiftung "Neues Konzerthaus München" gespendet und fließt damit jenem Projekt des Freistaats Bayern zu, für das sich Mariss Jansons mit großer Leidenschaft eingesetzt hat – im Dienste des Musiklebens in München und ganz Bayern.

Einführung:

Um 17.45 Uhr findet ein Einführungsgespräch mit Dr. Renate Ulm und den Musikern Werner Mittelbach, Klarinette, und Heinrich Braun, Solo-Kontrabassist statt.

Programm:

Gustav Mahler Symphonie Nr. 2 c-Moll (Auferstehungssymphonie)



Mitwirkende:

Golda Schultz, Sopran

Gerhild Romberger, Alt

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Chor des Bayerischen Rundfunks

Zubin Mehta, Leitung

Konzerttermin:

Mittwoch, 15. Januar 2020, 19.00 Uhr, Gasteig München, Philharmonie

Das Konzert ist ausverkauft, eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.