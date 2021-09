BR Fernsehen Fürtherin Lara Ermer gewinnt "Vereinsmeisterschaft"

Acht Kandidatinnen und Kandidaten aus Bayern und der ganzen Republik haben mit Wortwitz, spitzen Pointen, Charme und Hingabe versucht, die Jury aus Hannes Ringlstetter, Luise Kinseher, Bumillo und Gabi Rothmüller für sich zu gewinnen. Am 9. September wurde am Abend die Siegerin der ersten Vereinsmeisterschaft in der BR-Sendung "Vereinsheim Schwabing" gekürt: Lara Ermer aus Fürth.

Moderatorin Constanze Lindner rollte den roten Teppich aus und überreichte der jungen Künstlerin den Pokal – und damit das Ticket für zwei weitere Auftritte im BR Fernsehen: im "schlachthof" am Donnerstag, 30. September 2021, um 21.00 Uhr sowie im "Vereinsheim Schwabing" in der nächsten Staffel 2022.

Überzeugender Auftritt

Der Auftritt der jungen Künstlerin am 29. Juli im "Vereinsheim Schwabing" hat die Jury überzeugt. In der Jurybegründung heißt es: "Lara Ermer hat sowohl inhaltlich, als auch durch ihr sicheres Auftreten sowie ihre sympathisch-selbstbewusste Art überzeugt. Gesellschaftlich relevante Themen beleuchtet sie auf eine originelle und ihre ganz eigene Art und holt dabei zu einem Rundumschlag aus, der zwar niemanden umbringt, bei dem aber jeder – auch ohne Moralkeule – ein blaues Auge abkriegt. Und das völlig zu Recht. Gute Beobachtungen, schnell aufgebaute und schlüssige Pointen und eine hervorragende Dramaturgie, die am Ende zu einer Nummer führen, die witzig, intelligent und erfrischend auffordernd ist. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr von Lara Ermer zu hören!"

Kurzbiografie Lara Ermer Lara Ermer wurde 1996 in Fürth geboren, heute lebt sie in Frankfurt. Ihre ganz persönliche Haltung zu den Klischees der Gesellschaft, hat sie in einem Buch niedergeschrieben. "Ein offenes Buch – Von idealen Körpern, perfektem Sex und anderen Mythen“, welches im Herbst 2021 erscheint. Die ganz persönliche Kindheitsliebe des Nachwuchstalents aus Fürth, das Kabarett.

"Ich bin unglaublich stolz, dass wir über hundert Bewerbungen von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum erhalten haben, die alle Lust auf unseren Wettbewerb hatten. Bei dieser Flut an Bewerbungen und bei dieser hohen Qualität der Künstlerinnen und Künstler mache ich mir um die kreative Zukunft der Kleinkunst und des Kabaretts keine Sorgen! Ich gratuliere Lara Ermer von ganzem Herzen zu ihrem Sieg der Vereinsmeisterschaft!" , Constanze Linder, Kabarettistin und Gastgeberin im Vereinsheim Schwabing

Der Nachwuchswettbewerb "Vereinsmeisterschaft":

Das Vereinsheim in München-Schwabing ist seit Jahren Treffpunkt von Künstlerinnen und Künstlern der Kleinkunstbühnen und gilt als Sprungbrett für die Nachwuchsszene des bayerischen Kabaretts. In der diesjährigen Staffel "Vereinsheim Schwabing" bekamen acht neue Talente die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Aus über 100 Bewerbungen wurden acht Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, die Woche für Woche in der Sendung auftraten und versuchten, die Jury zu überzeugen.

Die Jury bildeten Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter, die niederbayerische Kabarettistin Luise Kinseher, Kabarettist und Stand-up-Comedian Bumillo sowie die Regisseurin und Schauspielerin Gabi Rothmüller. In den vergangenen Wochen bewerteten sie die Auftritte und mussten sich einig werden, wer das Zeug zur Vereinsmeisterin oder zum Vereinsmeister hat.

Zwei Auftritte im "schlachthof" und im "Vereinsheim Schwabing"

Das Ergebnis verkündete Jury-Chef Hannes Ringlstetter in der Sendung vom 9. September. Moderatorin Constanze Linder rollte feierlich den roten Teppich aus und überreichte der Gewinnerin Lara Ermer den Preis: Neben dem "Vereinsheim-Pokal" winken ihr zwei erneute Auftritte im BR Fernsehen: im "schlachthof" am Donnerstag, 30. September 2021, um 21.00 Uhr sowie im "Vereinsheim Schwabing" in der nächsten Staffel 2022.

Die acht Kandidatinnen und Kandidaten der Vereinsmeisterschaft:

Rainer Holl aus Leipzig

Kathi Wolf aus Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm

David Weber aus Mainz

Max Osswald aus München

Nadina Memagic aus München

Lara Ermer aus Fürth

Marcel Schneuer aus München

Jakob Schwerdtfeger aus Frankfurt