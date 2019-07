Der neue Sonntagabend in BAYERN 3 "Freundschaft plus": Zwei beste Freundinnen über Liebe, Lust und Leben

Der neue Sonntagabend in BAYERN 3 wird zart, hart und ehrlich. Ab 7. Juli heißt es von 20.00 bis 24.00 Uhr: "Freundschaft plus". BAYERN 3-Moderatorin Corinna Theil ("Die Zwei für euren Feierabend") schnappt sich ihre beste Freundin Christin Balogh, bekannt als Darstellerin der Tina Kessler in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe", und sie quatschen live im Radio: über die Liebe, das Leben und die Freundschaft.

In der ersten Sendung geht es um offene Beziehungen und die Erfahrung der beiden damit. Die beiden laden ein zu Gesprächen, wie sie normalerweise unter vier Augen bei einem Glas Wein auf dem Balkon stattfinden. Beide haben zwar keinen Balkon. Auch keinen Wein. Aber ein Radiostudio!

Corinna und Christin – Gemeinsam durch dick und dünn seit 15 Jahren

Seit über 15 Jahren gehen Corinna Theil und Christin Balogh als beste Freundinnen gemeinsam durch Glücksmomente und Liebeskummer, fällen wichtige Entscheidungen und sprechen pur und ungeschönt über sehr persönliche Erfahrungen. Dabei sind sie bereit, auch ihr Scheitern einzugestehen und ihre Verletzlichkeit offenzulegen. Das aber immer mit viel Humor und ohne Selbstmitleid. Ein Mädelsabend der besonderen Art, auch für Jungs: klug und albern, hart und zart, aber vor allem ehrlich. Mit allen Themen, die einem das Leben so vor die Füße wirft.

Ohne inhaltliche Tabus, aber mit Niveau

"Über Tabus zu sprechen ist deswegen so wichtig, weil es jedem von uns hilft, sich davon frei zu machen. Es werden also sehr persönliche und ehrliche Gespräche sein. Da wird es Tiefgang geben, aber auch viel Blödsinn zwischendurch", verspricht Corinna Theil. Und Christin Balogh ergänzt: "Wir werden ganz sicher auch nicht immer einer Meinung sein! Ich freue mich darauf, mein Spielfeld bei BAYERN3 zu erweitern. Als Schauspielerin schlüpfe ich ja normalerweise in Rollen. Jetzt wird es spannend für mich sein, fernab einer Rolle meine eigenen Geschichten zu erzählen."

Und natürlich laden die beiden alle Zuhörenden ein, auf dem "Freundschaft plus"-Balkon Platz zu nehmen und mitzureden – per Telefon, E-Mail, Text- oder Sprachnachricht.

Mittendrin in einem Gespräch zwischen zwei besten Freundinnen

"Freundschaft plus" liefert Denkanstöße und Mehrwert, ist emotional plastikfrei, immer ohne Filter, 15 Jahre parallel gelebte Weiblichkeit mit männlichen Querschüssen. Thomas Linke-Weiser, Programmchef von BAYERN 3: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Christin Balogh eine noch radio-unerfahrene, aber sehr lockere und offene neue Moderatorin an Bord haben. In 'Freundschaft plus' bringen Christin und Corinna eine ganz andere, neue Farbe in den Sonntagabend in BAYERN 3. Themen, die nicht jeden Tag im Radio laufen – präsentiert mit der besonders offenen und lockeren Art zweier bester Freundinnen. Und unsere Hörerinnen und Hörer sind wie immer mittendrin!"

Corinna und Christin über das Plus in ihrer Freundschaft Freundschaft plus … Beziehungen = Lange Sprachnachrichten und am Ende keine Lösung.

Freundschaft plus … Kaffee = 3 Stück Kuchen. Für jeden.

Freundschaft plus … Sport = Serie gucken und ne Packung Erdnusseis.

Freundschaft plus … Spieleabend = Da hört die Freundschaft auf!

"Freundschaft plus" im Radio und als Podcast

Immer sonntags von 20.00 bis 24.00 Uhr senden Corinna Theil und Christin Balogh live in BAYERN 3. Wer es etwas ausführlicher mag: Montags um 16.00 Uhr erscheint ihr wöchentlicher Podcast zum selben Thema im BR Podcast Center und in der ARD Audiothek.

Corinna Theil und Christin Balogh sind außerdem am Freitag, 5. Juli von 11.00 bis 11.30 Uhr zu Gast bei Claudia Conrath in "BAYERN 3 am Vormittag". Dort werden sie mehr über ihre neue Sendung erzählen und auch über den kürzlichen Ausstieg von Christin Balogh aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" reden.