Das erste interaktive Escape Game für ganz Bayern "Free Winkler" in BAYERN 3

Das hat es so in Bayern noch nicht gegeben: BAYERN 3 Moderator Sebastian Winkler ("Sebastian Winkler und die Frühaufdreher") ist von seinen beiden Morningshow-KollegInnen Simone Faust und Philipp Kleininger "entführt" und in einen sogenannten "Escape Room" gesperrt worden. Diesen Raum kann er nur verlassen, wenn er den richtigen Zahlencode findet und eingibt, der die Tür in die Freiheit öffnet.



Um auf die richtige Zahlenkombination zu kommen, braucht Sebastian Winkler die Hilfe der BAYERN 3 Hörerinnen und Hörer. Nur gemeinsam haben sie eine Chance, die verschiedenen Aufgaben und Rätsel zu lösen. "Free Winkler" ist somit das erste interaktive Escape-Game für ganz Bayern. Jedes gelöste Rätsel bringt den BAYERN 3 Moderator einen Schritt näher zum gesuchten Zahlencode. Allerdings sind die Aufgaben so verzwickt und vielschichtig, dass es eventuell mehrere Tage dauern kann, bis sich Sebastian Winkler wieder aus dem Escape Room befreien kann. Der Raum wurde extra für diese Aktion mit Mikrofonen, Kameras, einem Bett, einem Tisch – und einigen versteckten Rätseln und Hinweisen versehen.

"Aus unserem Escape Room kommt er definitiv nicht nach zwei Stunden wieder raus"

Als die BAYERN 3 Frühaufdreher vergangenen Freitag über den anhaltenden Trend der Exit- und Escape-Spiele sprachen, sagte Sebastian Winkler on Air, dass er die Spannung an dem Spiel etwas vermisse: "Man weiß ja, dass man nach spätestens zwei Stunden wieder rausgelassen wird, egal ob man die Rätsel gelöst hat oder nicht." Die perfekte Gelegenheit also für Simone Faust und Philipp Kleininger, ihren Freund und Kollegen mal "echten" Nervenkitzel spüren zu lassen. So wurde Sebastian Winkler am heutigen Montagmorgen (27.01.2020) um kurz nach sieben Uhr live in der Show von zwei Bodyguards abgeführt und in einen abgedunkelten Transporter verfrachtet. Das Ziel: Ein spezieller Escape Room an einem geheimen Ort. "Aus unserem extra für ihn präparierten Raum kommt er definitiv nicht nach zwei Stunden wieder raus", freut sich Philipp Kleininger.

Escape Game rund um die Uhr – mit Videoüberwachung

Wie lange Sebastian Winkler in "seinem" Escape Room eingesperrt sein wird, hängt auch von der Schnelligkeit und Kombinationsfähigkeit der BAYERN 3 Hörerinnen und Hörer ab, die ihn mit Hinweisen und Lösungsvorschlägen versorgen müssen. Denn er selbst ist von der Außenwelt komplett abgeschnitten: Er hat kein Smartphone, kein Telefon, keinen Internetzugang. Die Tipps bekommt er aus dem BAYERN 3 Sendestudio zugespielt und auf einem großen Bildschirm angezeigt. Auch auf die Hilfe von prominenten Stars wird der beliebte Morningshow-Moderator voraussichtlich angewiesen sein. Versorgen kann sich der Frühaufdreher übrigens selbst – denn im Raum befinden sich neben ausreichend Wasser auch Konservendosen, eine Mikrowelle und eine kleine Kochplatte.