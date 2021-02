Sketchcomedy Neue "Fraueng'schichten" mit Angela Ascher

Geboren 1976 in Dorfen bei München.

Schon im Gymnasium spielte sie in der Theatergruppe der Schule und machte erste Erfahrungen im Schauspiel. Nach dem Abitur absolvierte sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Von 1999 bis 2000 war sie Stipendiatin an der Filmhochschule UCLA in Los Angeles, USA.



Zurück in Deutschland, führten sie Engagements an das Deutsche Schauspielhaus Hamburg und an das Thalia Theater in Hamburg und an das Schauspielhaus Wien. Die vielseitige und beliebte Schauspielerin war in vielen Fernsehserien zu sehen wie z. B. im "Tatort", in "Ein Fall für Zwei", "Die Rosenheim-Cops", "Über Land" und spielte in vielen Fernsehfilmen mit.



Von 2011 bis 2018 gehörte sie zum Ensemble des Nockherberg Singspiels, das alljährlich die Starkbierzeit in München mit einem Derblecken der Politiker einläutet. Hier wurde sie als Double von Ilse Aigner und Christine Haderthauer zum Publikumsliebling.



"Fraueng'schichten" lief erstmals 2020 im BR Fernsehen und ist ihre erste eigene Comedy-Sketch-Show, die sie auch mitentwickelt hat.