First Steps Award 2019 Freude über zwei Auszeichnungen für BR-Koproduktionen

Bei der Verleihung des deutschen Filmnachwuchspreises First Steps am Montag, 9. September 2019, in Berlin sind zwei BR-Koproduktionen ausgezeichnet worden: "Out of Place" von Regisseurin Friederike Güssefeld erhielt den Preis in der Kategorie Dokumentarfilm und "Hörst du, Mutter?" von Regisseur Tuna Kaptan in der Kategorie Kurz- und Animationsfilm.