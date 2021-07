78. Internationale Filmfestspiele Venedig "Land of Dreams" bei den Filmfestspielen in Venedig

"Land of Dreams" spielt in der nahen Zukunft, in der Amerika seine Grenzen geschlossen hat und beziehungsloser denn je geworden ist. Simin (Sheila Vand), eine iranisch-stämmige Amerikanerin, ist auf einer Reise, auf der sie herausfinden möchte, was es bedeutet, ein freier Amerikaner, eine freie Amerikanerin zu sein. Sie arbeitet für die wichtigste Regierungsbehörde ihrer Zeit, das Census Bureau. In ihrem Bemühen, die Bevölkerung zu verstehen und zu kontrollieren, hat die Regierung ein Programm zur Aufzeichnung der Träume der Bürger gestartet. Simin, eine der Traumfängerinnen des Census Bureau, ist sich dieses hinterhältigen Komplotts allerdings nicht bewusst. Sie selbst, die zu den letzten Einwanderern gehört, die ins Land gelassen wurden, ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Wertschätzung für die Akzeptanz Amerikas, ihrem Mitgefühl für diejenigen, deren Träume sie aufzeichnet, und einer Wahrheit, die sie in sich selbst finden muss.