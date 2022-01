BR Fernsehen "Fastnacht in Franken" bleibt im Rennen

Die Corona-Pandemie hat dem karnevalistischen Brauchtum in vielen Teilen des Landes erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch liebgewordene Fastnachts-Traditionen im Fernsehen – die Übertragung von Umzügen oder großen Karnevalssitzungen – sind davon betroffen. Viele wurden bereits abgesagt oder stehen unter unsicheren Vorzeichen. Die von den Experten prognostizierte pandemische Entwicklung macht eine verlässliche Planung schwierig und erfordert eine Priorisierung. Der Bayerische Rundfunk und der Fastnacht-Verband Franken haben sich daher nach eingehender Abwägung aller Faktoren entschieden, die beiden Fastnachtproduktionen "Die Närrische Weinprobe" und "Wehe wenn wir losgelassen" für die Session 2022 abzusagen. Stattdessen werden die Ressourcen gebündelt, um die Kultsendung "Fastnacht in Franken" in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim am Freitag, 18. Februar 2022, möglich zu machen.