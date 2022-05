BAYERN 3 Spendenaktion: "Euer Verbandskasten für die Ukraine"

Bayernweite Aktion

Damit sich an der Aktion möglichst viele Menschen beteiligen, haben sich BAYERN 3, das Kolpingwerk Augsburg und der ADAC zu einem bayernweiten Netzwerk zusammengefunden. In den Geschäftsstellen und Reisebüros des ADAC in Bayern können Erste-Hilfe-Sets aus PKW, LKW und Motorrädern abgegeben werden. Diese Verbandskästen sollten ohnehin regelmäßig kontrolliert und erneuert werden. Sie werden dann an das Kolpingwerk in Augsburg geschickt, wo Ärzte das eingegangene Material prüfen und zum Weitertransport in die Ukraine vorbereiten. Das Material kann auch per Post direkt an das Kolpingwerk in Augsburg geschickt werden: Kolpingwerk Augsburg, Frauentorstr. 29, 86152 Augsburg. Beim Kauf eines neuen Verbands-Sets in einer ADAC-Geschäftsstelle spendet der ADAC den Erlös zusätzlich an das Kolpingwerk Augsburg für dessen Ukraine-Hilfe.