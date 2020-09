Beste Unterhaltung zum Jahreswechsel Die Silvester Show mit Jörg Pilawa

Auch in Zeiten der Pandemie dürfen sich die Fernsehzuschauer zum Jahreswechsel auf die "Silvester Show mit Jörg Pilawa" freuen: am Donnerstag, 31. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr im Ersten, ORF 2 und auf SRF 1.

Die große Eurovisions-Silvestershow mit Jörg Pilawa als Moderator und Francine Jordi an seiner Seite garantiert auch in diesem Jahr wieder beste Unterhaltung mit Stars und Hits. Ausgestrahlt wird die "Silvester Show mit Jörg Pilawa" am Donnerstag, 31. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr im Ersten, ORF 2 und auf SRF 1.

Die Sendung ist eine Koproduktion zwischen BR, ORF und SRF unter der redaktionellen Federführung des Bayerischen Rundfunks.