Bayerischer Filmpreis 2021 Ehrenpreis für Sönke Wortmann

Sönke Wortmann zählt zu den bedeutendsten deutschen Filmregisseuren der letzten 30 Jahre. Seine Filmkarriere begann in München, wohin Wortmann aus seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, gezogen war, bevor er sein Studium an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) aufnahm.

Sein Debütfilm "Allein unter Frauen" (1991) mit Thomas Heinze war ein großer Erfolg und in den folgenden Jahren festigte Wortmann mit "Kleine Haie" (1993) seinen Ruf als DER Regisseur deutscher Komödien mit Anspruch. 1995 wurde Sönke Wortmann mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet, für die Verfilmung der Queer-Graphic-Novel "Der bewegte Mann" mit Til Schweiger (1994). Der Film lockte ein Millionenpublikum in die Kinos, genau wie Wortmanns Film zum Roman-Bestseller "Das Superweib" (1996) mit Veronica Ferres.

Nach dem Historienfilm "Die Päpstin" (2009) mit Johanna Wokalek wendete er sich wieder Komödien mit kritischen Untertönen zu und drehte die Mobbing-Satire "Frau Müller muss weg" (2015), das bissige Kammerspiel "Der Vorname" (2018) und die humoristische Fallstudie zum Thema Alltagsrassismus "Contra" (2019). Vor wenigen Wochen kam Wortmanns Lehrerkomödie "Eingeschlossene Gesellschaft" erfolgreich in die Kinos.

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird die begehrte Auszeichnung am Freitag, 20. Mai 2022, im Rahmen der Filmpreisgala im Münchner Prinzregententheater überreichen. Er betont: "Sönke Wortmann kann einfach Film. Ich bin ein Fan seiner Arbeit. Er begeistert mit Fußball-Filmen genauso wie mit Komödien. (…) Mit seinen Talenten und seiner Verbundenheit zu München ist Sönke Wortmann der ideale Ehrenpreisträger des Bayerischen Filmpreises“.

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging in den letzten Jahren unter anderem an Martina Gedeck, Heiner Lauterbach, Roland Emmerich, Werner Herzog, Hannelore Elsner, Wim Wenders, Armin Mueller-Stahl, Margarethe von Trotta, Gernot Roll, Molly von Fürstenberg und Bruno Ganz. Der Bayerische Filmpreis wurde 1979 zum ersten Mal vergeben. Er zählt zu den renommiertesten und bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.