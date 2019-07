Fußball 3. Liga live Braunschweig - 1860 München im BR Fernsehen

Gleich am zweiten Spieltag der neuen Drittliga-Saison steht 1860 München in Braunschweig vor einer schweren Auswärts-Aufgabe. Das BR Fernsehen überträgt die Partie live - am Samstag, 27. Juli 2019, ab 14.00 Uhr.