Erstmals im deutschen Fernsehen Preisgekrönter Dokumentarfilm "Eldorado"

Die BR-Koproduktion "Eldorado" von Regisseur Markus Imhoof ("More than Honey") erzählt über die politischen Zusammenhänge und die großen Herausforderungen der aktuellen internationalen Flüchtlingskrise in Europa. Markus Imhoof wagt mit seinem Film einen sehr persönlichen Blick auf diese Krise und sucht nach Antworten auf Fragen, die ihn seit seiner Kindheit beschäftigen. "Eldorado" ist unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden und ist als deutsche Erstausstrahlung auf dem Sendeplatz DoX – Der Dokumentarfilm im BR am 19. Juni 2019 um 22.45 Uhr im BR Fernsehen zu sehen.