Vom BR im Ersten "Kirschblüten & Dämonen" von Doris Dörrie

Die vielfach ausgezeichnete Regisseurin Doris Dörrie führte bereits Regie bei der erfolgreichen BR-Koproduktion "Kirschblüten – Hanami“ (2008). In der Weitererzählung "Kirschblüten & Dämonen" muss sich Karl (Golo Euler) seinen eigenen Dämonen stellen, nachdem seine Eltern, gespielt von Hannelore Elsner und Elmar Wepper, gestorben sind. Das Erste zeigt "Kirschblüten & Dämonen" am Sonntag, 20. März 2022, um 23.35 Uhr. In der ARD Mediathek ist die BR-Koproduktion online first ab 19. März bis 26. März 2022 abrufbar.