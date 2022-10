Dokumentarfilm "Luna und die Gerechtigkeit – Syrische Staatsfolter vor Gericht in Deutschland"

Der Film gewann im vergangenen Jahr den 10. ARD Dokumentarfilm-Wettbewerb "TopDocs". "Luna und die Gerechtigkeit" wird am Mittwoch, 26. Oktober, 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits ab Montag, 24. Oktober, für 90 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

Erster Prozess gegen syrische Kriegsverbrecher in Deutschland

Sie wurden von syrischen Folterknechten in einer Haftanstalt misshandelt. Jahre später schildern die Opfer, was ihnen angetan wurde. Sie sind Zeugen im weltweit ersten Prozess gegen zwei ehemalige syrische Geheimdienstmitarbeiter wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit am Oberlandesgericht Koblenz. Die syrische Reporterin Luna Watfa beobachtet die Verhandlung. Seit ihrer Flucht lebt sie in Koblenz. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in einem Gefängnis gearbeitet zu haben, in dem tausende Regimekritiker gefoltert und hingerichtet wurden.