36. Internationales Dokumentarfilmfestival München Hauptpreis VIKTOR Main Competition für Dokumentarfilm "Anny"

VIKTOR Main Competition DOK.international

"Anny"

"Selbst, wenn ich etwas für meine Enkel kaufe, weiß niemand, woher das Geld kommt." Anny ist 46, als sie – nach ihrer Scheidung – beschließt, ihren Lebensunterhalt als Prostituierte auf der Perlová-Straße in Prag aufzubessern. Doch das ist nur eine Facette ihres Lebens. Anny spielt Theater, putzt Toiletten und setzt sich für die Sicherheit der Sexarbeiterinnen ein. Denn in der postsozialistischen Ära mit ihren ökonomischen Unwägbarkeiten geht es letztlich immer um eines: irgendwie durchkommen. Wie das geht, zeigt Helena Třeštíková am Beispiel ihrer Protagonistin – ohne Schnörkel in Videoaufnahmen von 1996 bis 2012. Gibt es für Anny womöglich eine neue Chance auf persönliches Glück, als sie mit fast 60 Jahren heiratet?