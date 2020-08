Moderatorenwechsel Christine Rose geht von BAYERN 3 zu BAYERN 1

Immer gut informiert, meinungsstark und auf den Punkt, so schätzen ihre Fans Christine Rose, die bis vor kurzem noch das aktuelle Mittagsmagazin "Update" in BAYERN 3 moderiert hat. Ab dem 7. September übernimmt sie für zwei Wochen im Monat das Bayernmagazin von 17 bis 19 Uhr auf BAYERN 1. Tilmann Schöberl, bis jetzt in dieser Strecke daheim, zieht um in den frühen Nachmittag. Von 13 bis 17 Uhr wechselt er sich wöchentlich mit Kollegin Susanne Rohrer ab.