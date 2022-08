Wissenssendung rund um Nachhaltigkeit, Umwelt und Natur Auf "CheXpedition" mit Checker Julian

"Verhindere den Waldbrand!", "Werde zum Müll-Superheld!" oder "Erforsche den Gletscher!" – so lauten einige der Aufträge, die Checker Julian in der zweiten Staffel der Wissenssendung "CheXpedition" lösen muss. Ab Montag, 8. August, werden jeweils werktags um 13.15 Uhr fünfzehn neue Folgen bei KiKA gezeigt, die Kindern gesellschaftlich relevante Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Natur näherbringen. Nach Ausstrahlung sind die Folgen u. a. auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD Mediathek zu sehen.