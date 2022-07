Vom BR für KiKA Checker Tobi macht den Migrations-Check

Die Sendung wurde im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für KiKA produziert und wird am Samstag, 3. September, um 19.25 Uhr bei KiKA ausgestrahlt und am Samstag, 10. September, um 7.55 Uhr bei Das Erste wiederholt. Nach Ausstrahlung ist die Folge auf kika.de , im KiKA-Player und in der ARD Mediathek abrufbar.

Zum Inhalt:

In dieser Folge geht es besonders um die Menschen, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind oder deren Vorfahren eingewandert sind. Tobi checkt, warum Menschen ihre Heimat verlassen, was das für diese Menschen bedeutet und wie wir alle in Deutschland gut zusammenleben können. Außerdem macht er ein großes Experiment. Denn er will beweisen, dass wir trotz mancher Unterschiede sehr viel gemeinsam haben!