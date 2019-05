Vom BR im Ersten Checker Tobi Extra - Warum die Mauer fiel

Vor dreißig Jahren fiel die Berliner Mauer. Aber warum wurde sie überhaupt gebaut? Warum war Deutschland geteilt? Was hat der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 damit zu tun? Wie war das Leben in der DDR, wie in der BRD? Und wie kam es schließlich zur Nacht des Mauerfalls? In seinem dritten Checker Tobi Extra, nach "Warum so viele Menschen fliehen" (2015) und "Warum wählen wichtig ist" (2017), liefert Tobi nun Antworten auf die Frage, wie es 1989 zur deutschen Wiedervereinigung kam. Und weil das eine ziemlich große Aufgabe ist, unterstützt ihn diesmal Checker Julian.