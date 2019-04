72. Internationale Filmfestspiele von Cannes "Little Joe" im Internationalen Wettbewerb von Cannes

Die BR/ARTE-Kinokoproduktion "Little Joe" von Regisseurin Jessica Hausner läuft im Internationalen Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes, die vom 14. bis 25. Mai 2019 stattfinden. "Little Joe" ist ein Film über den Zweifel an der Wirklichkeit und den Verlust von Identität: Eine Mutter hat Angst, ihren Sohn zu verlieren und verliert dabei sich selbst. Die Hauptrollen in der internationalen Koproduktion spielen Emily Beecham ("28 Weeks Later") und Ben Whishaw ("Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders").