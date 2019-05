BRSport Bayerische Sportevents im Livestream erleben

Der BR erweitert sein Angebot, um noch mehr Sportfans in ganz Bayern zu erreichen: In den nächsten Tagen und Wochen bietet BRsport.de eine breite, vielfältige Palette spannender Livestreams. Dabei erhalten auch Sportarten, die weniger häufig im medialen Fokus stehen, über die klassischen Sendeformate hinaus eine erweiterte Bühne. Triathlon, Beachvolleyball, Golf, Schießen, Indoor-Surfen und Reiten sind nur ein paar Beispiele. Noch diese Woche gibt es Spiele des WTA-Tennisturniers in Nürnberg, das Fußball-Toto-Pokalfinale, die Aufstiegsrunde zur 3. Liga und die Titelfeier des FC Bayern München.

"Wir kommen damit unserem Anspruch nach, allen Sportbegeisterten ein Angebot zu machen und der sehr aktiven Sportlerinnen- und Sportlergemeinde in Bayern Forum zu sein für Austausch und Gemeinschaftsgefühl. Sport ist ein Integrationsfaktor über alle Grenzen hinweg. Dabei wollen wir unseren Beitrag noch besser als bisher leisten." BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs

"Unser Livestream-Motto auf BRsport.de lautet: Vielfalt ist Trumpf! Abwechslung, Spannung und Unterhaltung sind garantiert. Dazu gibt es auch für Sportarten umfangreiche Liveflächen, über die wir in unseren Sendungen immer wieder berichten, die aber nicht so im Rampenlicht stehen wie Fußball oder der Wintersport. Zuletzt war es der Boulder-Weltcup, demnächst gibt es die erste Liveübertragung vom Indoor-Surfen, quasi ein Schnupperkurs für die Disziplin 'Stehende Welle'. Mein Team freut sich sehr, dass wir unterschiedlichste Sportevents und Highlights aus Bayern präsentieren können." BR-Sportchef Christoph Netzel

Die nächsten Livestreams auf BRsport.de im Überblick:

22. Mai, 19.00 Uhr Fußball: Aufstiegsrunde zur 3. Liga, Hinspiel: VfL Wolfsburg II – FC Bayern München II



bis 23. Mai Tennis: WTA-Damenturnier in Nürnberg



24. Mai, 16.00 Uhr Fußball: Pressekonferenz des FC Bayern München in Berlin vor dem DFB-Pokalfinale



25. Mai, 14.15 Uhr Fußball: Finaltag der Amateure, Endspiel im bayerischenToto-Pokal: Viktoria Aschaffenburg – Würzburger Kickers



26. Mai, 14.00 Uhr Fußball: Titelfeier des FC Bayern München auf dem Münchner Marienplatz



26. Mai, 16.00 Fußball: Aufstiegsrunde zur 3. Liga, Rückspiel: FC Bayern München II – VfL Wolfsburg II



29. Mai Schießen: Weltcup in Garching-Hochbrück



1. Juni Indoor-Surfen: Auftakt der Rapid Surf League (Stehende Welle) in Taufkirchen bei München



20. bis 23. Juni Golf: BMW Open 2019 in München-Eichenried



7. Juli, ab 6.15 Uhr Triathlon: Challenge Roth, der weltgrößte Triathlon über die Langdistanz (ab 6.15 Uhr)



13. Juli Bayerischer Sportpreis: Übertragung aus München inkl. Roter Teppich und After-Show-Party



25. August Beachvolleyball: Bayerische Meisterschaften in München



23./24. November Springreiten: Munich Indoors, Finale der Riders Tour