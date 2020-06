musicconnectsus Daniel Harding, Franz Welser-Möst, Igor Levit und das BRSO live

Donnerstag, 2. Juli 2020, Herkulessaal der Münchner Residenz

17.00 Uhr – für Abonnenten (via Losverfahren, s.o.)

20.00 Uhr – freier Verkauf (via Losverfahren, s.o.)



Freitag, 3. Juli 2020, Herkulessaal der Münchner Residenz

17.00 Uhr – freier Verkauf (via Losverfahren, s.o.)

20.00 Uhr – für Abonnenten (via Losverfahren, s.o.)



Programm

Benjamin Britten: Russian Funeral

Giovanni Gabrieli: Canzon Septimi Toni à 8 Nr. 2, Canzon Duodecimi Tona à 10 Nr. 3

Tori Takemitsu: Signals From Heaven- two antiphonal fanfares

Richard Strauss: Metamorphosen für 23 Solostreicher



Mitwirkende

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Daniel Harding



Live-Übertragung

im Web auf der digitalen Konzertplattform br-klassik.de/concert

bei Facebook (facebook.com/br-klassik und facebook.com/brso)

sowie im Radio in BR-KLASSIK

________________________________________________________________



Donnerstag, 9. Juli 2020, Philharmonie im Gasteig, München

17.00 Uhr – für Abonnenten (via Losverfahren, s.o.)

20.00 Uhr – freier Verkauf (via Losverfahren, s.o.)



Freitag, 10. Juli 2020, Philharmonie im Gasteig, München

17.00 Uhr – freier Verkauf (via Losverfahren, s.o.)

20.00 Uhr – für Abonnenten (via Losverfahren, s.o.)



Programm

Ludwig van Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur, Op. 19

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie Nr. 38 D-Dur, KV 504 "Prager"



Mitwirkende

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Franz Welser-Möst

Solist: Igor Levit, Klavier



Live-Übertragung

im Web auf der digitalen Konzertplattform br-klassik.de/concert

bei Facebook (facebook.com/br-klassik und facebook.com/brso)

sowie im Radio in BR-KLASSIK



Nach Ausstrahlung sind die Konzerte auf br-klassik.de/concert auf Abruf verfügbar.