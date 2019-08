Neuschwanstein - Schloss der Träume BR Thema zum 150. Geburtstag

Montag, 19. und 26. August 2019, 20.15 Uhr:

Musikantentreffen in Schwangau

BR Mediathek: nach Ausstrahlung unbegrenzt verfügbar

Mit einem wunderbaren Blick auf Schloss Neuschwanstein steht das Schlossbrauhaus von Schwangau. Dort begrüßt Elisabeth Rehm Sänger und Musikanten aus dem gesamten Allgäu. Mit dabei ist die Brotzeitmusi Schwangau, die Blaskapelle Blech und Schwefel, die Brennarmuseg, die Geschwister Speiser, die Kemptner Tanzlmusi und die Jodlergruppe Nesselwang.



Montag, 2., bis Freitag, 6. September 2019, 16.15 Uhr:

Wir in Bayern

Filmbeiträge und Gäste zum Thema, u. a. über die Restaurierung des Schlosses und "Neuschwanstein – technisches Meisterwerk mit Stilbruch", Gast: Sepp Schlecher, der alles zu Ludwig II. sammelt.



Mittwoch, 4. September 2019, 22.00 Uhr:

König Ludwig II. von Bayern – Der einzig wahre König

Ludwigs II. Frankophilie und seine Bourbonenverehrung, die Filmautorin Steffi Illinger ins Zentrum dieser Dokumentation stellt, sind der Schlüssel zum Wesen des Königs. Neben umfangreichen Dreharbeiten in den Schlössern Ludwigs II. wurden auch die Stationen seiner Frankreichreisen nachgezeichnet – seine Besuche in Pierrefonds und Versailles. Erstmals seit Visconti war es möglich, Szenen aus Ludwigs Leben direkt im Schloss Herrenchiemsee zu drehen.



Mittwoch, 4. September 2019, 22.45 Uhr:

Theodor Hierneis oder: wie man ehem. Hofkoch wird

Regie: Hans Jürgen Syberberg

Am Ende seines Lebens gab der ehemalige Hofkoch und Geschäftsmann Theodor Hierneis seine Memoiren an seine Zeit als Kücheneleve in der Hofküche Ludwig II. heraus. Die Erinnerungen gestatten einige interessante Einblicke in die Natur des Dienens und sind ein Dokument darüber, wie man "ehem. Hofkoch" wird. Für Hans Jürgen Syberberg ist der Werdegang seines Protagonisten (gespielt von Walter Sedlmayr) vom Kücheneleven zum Hofkoch und späteren Geschäftsmann prototypisch für die Mittelstands-Tradition in der deutschen Provinz.



Samstag, 7. September 2019, 17.45 Uhr:

Zwischen Spessart und Karwendel

u. a.: "Schaffen am Schloss", ein Film über Menschen, die vom Schloss Neuschwanstein und den Touristen leben



Sonntag, 8. September 2019, 17.45 Uhr:

Schwaben & Altbayern

Ludwigs Hightech-Träume



Sonntag, 8. September 2019, 20.15 Uhr:

Stofferl Wells Bayern - Strawanzen in Ingolstadt

BR Mediathek: vorab ab 6. September und nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar

Stofferl Well erkundet die Gegend rund um Neuschwanstein und Füssen und fragt nach, was dort fehlen würde, wenn es den "Kini" nicht gegeben hätte. Wie leben die Menschen, die dort zu Hause sind, mit dem Andrang der Touristen? Und warum ist das Schloss überhaupt eine so große Attraktion? Die Gamskampler, junge Musiker und Gewinner des BR-Heimatsound-Wettbewerbs 2016, haben dem König ein ganz eigenes Lied gewidmet, das sie zusammen mit dem Stofferl spielen. Und bevor sich der Stofferl dem Schloss nähert und sich in den Touristenstrom einfügt, geht er noch zum Yoga auf die Alm.



Sonntag, 8. September 2019, 22.00 Uhr:

Ludwig II.

Regie: Peter Sehr und Marie Noëlle

BR Mediathek: bis 14. September 2019

Voller Idealismus besteigt Ludwig II. im Alter von 18 Jahren den bayerischen Thron. In einer Zeit, in der Krieg und Armut allgegenwärtig sind, glaubt er an eine bessere Welt und möchte seine Macht dafür einsetzen, dass sein Volk in Frieden und Glück leben kann. Doch die Umstände sind gegen ihn …