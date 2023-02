Symphonieorchester des BR Lisa Batiashvili und das BRSO unter der Leitung von Jakub Hrůša

Der gern gesehene Gast Jakub Hrůša kehrt ans Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zurück und präsentiert zusammen mit der Stargeigerin Lisa Batiashvili drei Konzerte in der Isarphilharmonie in München. Gespielt werden am 2.,3. und 4. März Jean Sibelius' berühmtes Violinkonzert in d-Moll sowie zwei Stücke des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů – ein musikalisches Heimspiel für Hrůša. BR-KLASSIK überträgt das Konzert am Freitag, 3. März, um 20.05 Uhr live im Radio sowie im Videostream auf BR-KLASSIK Concert und auf brso.de.