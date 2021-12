BR-Rundfunkrat BR und SWR gründen gemeinsame Tochter für digitale Produktentwicklung

"Der Bedarf an medienspezifischer Software für Apps, Webseiten oder Plattformen steigt enorm. Sie prägen das Nutzererlebnis, die Usability und damit den Erfolg unserer Angebote beim Publikum. Mit 'PUB – Public Value Technologies' geben BR und SWR eine passgenaue Antwort auf einen hoch dynamischen Markt, unterstreichen ihren Wunsch nach Flexibilität und gehen konsequent den Weg hin zu mehr Kooperation."

"Software-Entwicklung ist weit mehr als nur eine technische Dienstleistung. Es geht am Ende darum, den Menschen in unseren Sendegebieten digitale Angebote zu machen, die inhaltlich, aber auch technisch überzeugen und einen leichten Zugang für alle sicherstellen. 'PUB – Public Value Technologies' ermöglicht eine solche passgenaue Entwicklung digitaler Bausteine, etwa für unsere Apps und Web-Angebote."

BR und SWR sehen durch den steigenden Bedarf an digitaler Produktentwicklung hohes Wachstumspotenzial für "PUB – Public Value Technologies". Da in der digitalen Welt schnell gehandelt werden muss und beide Sender ähnlich gelagerte Interessen haben, werden mit der Firmengründung in kürzester Zeit effiziente Strukturen und eine hohe Kompetenz aufgebaut.