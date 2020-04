Corona-Krise BR-Rundfunkrat: Anerkennung für BR-Mitarbeitende

Der Ältestenrat des BR-Rundfunkrats hat der Geschäftsleitung des BR und insbesondere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im In- und Ausland höchste Anerkennung und großes Lob für ihr unermüdliches Engagement ausgesprochen. In einer Telefonkonferenz am 2. April 2020 betonten die Gremienmitglieder, von den Journalistinnen und Journalisten im Haus und im Außeneinsatz, den Kamerateams, den Technikerinnen und Technikern, dem Krisenstab und den Beschäftigten in den Büros des Bayerischen Rundfunks sei in den vergangenen Wochen hervorragende Arbeit geleistet worden.