BR-Recherche Verdacht auf Körperverletzung bei 88 Bewohnern der Seniorenresidenz Schliersee

Wie Angehörige von ehemaligen Bewohnern und Ex-Mitarbeiter dem Bayerischen Rundfunk geschildert haben, verwahrlosten Senioren in dem Heim am Schliersee. Ein Ex-Bewohner sagt, er habe um jede Hilfe "betteln" müssen. Stundenlang hätten Menschen in ihren eigenen Ausscheidungen sitzen müssen. Mehrere Behördenvertreter bewerteten die Situation im Mai 2020 als "Gefahr für Leib und Leben" – auch die Bundeswehr, die mit 45 Soldaten aushalf, weil das Heim die Bewohner während des Corona-Ausbruchs nicht mehr versorgen konnte.