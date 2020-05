Programmschwerpunkt in Hörfunk und Fernsehen Percy Adlon zum 85. Geburtstag

Am 1. Juni feiert Percy Adlon seinen 85. Geburtstag. ARD-alpha ehrt den Autor und Regisseur, der 1970 seinen ersten Kurzfilm für das Bayerische Fernsehen drehte und nach seinem Welterfolg "Out of Rosenheim" zu einem der im Ausland erfolgreichsten deutschen Regisseure wurde, am Freitag, 29. Mai mit "alpha-retro: Percy-Adlon-Abend". Am Freitag, 29. Mai 2020, ab 20.15 Uhr zeigen vier zwischen 1971 und 1980 entstandene Dokumentationen seine Handschrift und thematische Bandbreite.