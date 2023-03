Neue BR-Podcasts Landwirtschafts-Format und neue Staffeln beliebter Podcasts

Udo Wachtveitl präsentiert: "Berühmte Komponisten – Biografien zum Hören: Fanny und Felix Mendelssohn"

Martina Gedeck leiht der großen Komponistin Fanny Mendelssohn ihre Stimme: In der neuen Podcast-Staffel von " Berühmte Komponisten – Biografien zum Hören" geht es diesmal gleich um zwei Leben für die Musik. Udo Wachtveitl präsentiert als Erzähler die Familiengeschichte und Geschwisterbeziehung von Fanny und Felix Mendelssohn . Der Familien-Beiname Bartholdy zeugt vom Anpassungsdruck konvertierter Juden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Felix Mendelssohn, gesprochen von Sabin Tambrea („Babylon Berlin“), wird zum berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Viele seiner Werke sind bis heute Welthits – etwa der Hochzeitsmarsch. Seine ältere Schwester Fanny nutzt in einer patriarchalen Welt geschickt ihre begrenzten Freiräume, um im Schatten des geliebten Bruders ein eigenes geniales Werk zu hinterlassen. Weiterhin im Podcast verfügbar: Staffel 1 über Beethoven und Staffel 2 über Gustav Mahler. Recherchiert und geschrieben von Jörg Handstein.

CheckPod – der Podcast mit Checker Tobi

In der Checkerbude geht’s wieder rund! Nach der Winterpause nehmen sich Host Tobias Krell (Checker Tobi) und wechselnde Co-Host Kinder gemeinsam neue Wissensfragen vor. Auf zwölf neue Folgen können sich die Fans des erfolgreichen Kinderpodcasts des Bayerischen Rundfunks wöchentlich ab 10. März freuen. Mit Hilfe der Datenbank Checki und Experten am Telefon gibt es Antworten auf jeweils drei Checkerfragen der Kinder. Los geht es mit dem "CheckPod – Mond", weitere Themen werden unter anderen Schwimmen, Mumien, Hochhäuser, Geschwister und Lügen sein.

Besser leben. Der BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcast

Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es nicht sinnvoll, Palmöl zu boykottieren? Was können E-Autos und wann rentiert sich die Photovoltaik-Anlage? BAYERN 1 Moderatorin Melitta Varlam und der BR-Umweltexperte Alexander Dallmus zeigen in ihrem Podcast "Besser leben", dass es gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und besser zu leben. Dass sogar kleine Veränderungen im Alltag erstaunlich effektiv sein können, ist dabei die DNA von "Besser leben". Der kleine Wissensvorsprung gibt oft den Kick im Alltag.

Melitta Varlam spricht als berufstätige Frau und Mutter vor allem die praktische Seite von Ökologie und Umweltschutz an und diskutiert mit Alexander Dallmus, Vater von drei Töchtern, neue nachhaltige Entwicklungen oder ganz praktische Umweltprobleme.

Ab 17. März geht’s in der sechsten Staffel unter anderem ums nachhaltige Gärtnern, warum gebrauchte E-Bikes noch lange nicht Schrott sind und warum in manchen Gewürzen ungeahnte Giftstoffe stecken.