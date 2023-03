Auf dem Nockherberg Starkbierprobe begeistert das Publikum

Am Samstag, 4. März, zeigt das BR Fernsehen die Starkbierprobe 2023 um 20.15 Uhr noch einmal. In der ARD Mediathek ist die Sendung dauerhaft verfügbar.

Nachbetrachtungen gibt es u. a. in Wir in Bayern: Zum großen "Nockherberg-Rückblick" ist am Montag, 6. März (16.15 Uhr) nach seiner Premiere das neue Söder-Double Thomas Unger im "Wir in Bayern-Wohnzimmer" zu Besuch. Außerdem berichtet Sina Reiß, Double von Katharina Schulze, von der Reaktion ihres Originals nach dem Auftritt.