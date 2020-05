Online-Seminare BR erweitert Angebote für Lehrkräfte während Corona-Pandemie

Im Rahmen des Lehrerfortbildungs-Programms "BR macht Schule" können sich Lehrkräfte bis Schuljahresende in sechs verschiedenen Online-Seminaren intensiv mit Themen wie Lernvideos, Datenschutz, Youtube und Content Communities sowie Künstlicher Intelligenz vertraut machen.

Die Seminare sind kostenlos und werden von erfahrenen Mediencoaches des Bayerischen Rundfunks angeleitet. Mehr Informationen zu den einzelnen Online-Seminaren finden Sie auf der Medienkompetenz-Seite des Bayerischen Rundfunks.

Die Online-Seminare im Überblick:

Mittwoch, 27. Mai 2020: Durchatmen im Schulalltag

Mittwoch, 10. Juni 2020: Künstliche Intelligenz: Wie Maschinen lernen und täuschen

Mittwoch, 17. Juni 2020: Berufswunsch Youtube? Hinter den Kulissen von Content Communities

Donnerstag, 18. Juni 2020: Digitale Überwachung und Datenschutz

Mittwoch, 24. Juni 2020: Bewusst und richtig sprechen (für Fortgeschrittene)

Dienstag, 7. Juli 2020: Lernvideos für den Unterricht selbst erstellen

Digitale Unterrichtsformen in Corona-Zeiten – Erfahrungsaustausch im Blog

Der Blog für Lehrkräfte "Medien und Schule" unter dem Link https://medienundschule.br.de/ bietet ein Forum zum Erfahrungsaustausch für Lehrkräfte an, die in den vergangenen Wochen kreative digitale Unterrichtsformen neu entwickelt oder perfektioniert haben.

Was hat sich bewährt? Was eignet sich zur Nachahmung? Was funktioniert weniger gut? Auf was gilt es zu achten? In der neuen Rubrik "homeschooling" stellen Lehrkräfte ihre Unterrichtskonzepte vor und berichten von ihren Erfahrungen.