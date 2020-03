Corona: Der Papst segnet die Welt Live in BR Fernsehen, ARD-alpha und auf BR24

Anlässlich der Corona-Pandemie hat Papst Franziskus zu einer Andacht mit anschließendem Sondersegen "Urbi et Orbi" eingeladen. BR Fernsehen und ARD-alpha übertragen das Gebet und den Segen am Freitag, 27. März 2020, ab 18.00 Uhr live von dem für Pilger und Touristen gesperrten Petersplatz in Rom. Auch BR24 überträgt live im Internet.

"In diesen Tagen der Prüfung, während die Menschheit vor der Bedrohung durch die Pandemie zittert, möchte ich allen Christen vorschlagen, gemeinsam ihre Stimme zum Himmel zu erheben" – mit diesen Worten hat Papst Franziskus am vergangenen Sonntag in Rom weltweit zum gemeinsamen Gebet im Zeichen der Corona-Pandemie aufgerufen. Am Freitag, den 27. März 2020, um 18.00 Uhr wird er auf dem menschenleeren Vorplatz des Petersdoms beten und danach die Stadt Rom und den ganzen Erdkreis (Urbi et Orbi) segnen. Der traditionelle Segen "Urbi et Orbi" wird sonst nur zweimal im Jahr – an Weihnachten und an Ostern – sowie bei besonderen Anlässen, etwa nach der Wahl eines Papstes, gespendet. Angesichts der weltweiten Bedrohung durch das Corona-Virus erteilt ihn der Papst nun ausnahmsweise bereits schon einmal in der Fastenzeit. Verbunden ist dieser feierliche Segen nach katholischer Lehre mit dem Nachlass zeitlicher Sündenstrafen.

BR Fernsehen und ARD-alpha senden das Gebet und den Segen "Urbi et Orbi" am 27. März 2020, ab 18.00 live. BR24.de überträgt per Livestream, in der BR24-App und in den Sozialen Medien.