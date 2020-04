Videorundgang durch die 7. Symphonie Der betrunkene Beethoven

Die Generalmusikdirektorin führt moderierend, dirigierend und am Klavier begleitend durch das symphonische Meisterwerk und fügt Erheiterndes, Überraschendes, Unbekanntes und auch oft Gehörtes zu einem neuen Erlebnis und Höreindruck von Beethovens 7. Symphonie zusammen. Der Videorundgang "Der betrunkene Beethoven" ist ab Donnerstag, 30. April auf den Online-Plattformen des Bayerischen Rundfunks unter br-klassik.de/ und br.de/franken sowie des Nürnberger Staatstheaters zu finden.

Mit ihren "Expeditionskonzerten" hat die Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg Joana Mallwitz eine erfolgreiche Konzertreihe in der Metropolregion etabliert. Gemeinsam mit der Staatsphilharmonie Nürnberg präsentiert sie jeweils ein großes Meisterwerk der Musikgeschichte in allen seinen Facetten – normalerweise vor Publikum. Das Staatstheater Nürnberg hat das Format, in Zusammenarbeit mit BR-KLASSIK und Studio Franken, am Beispiel von Beethovens 7. Symphonie für ein ganz besonderes Musikerlebnis zuhause digital weiterentwickelt.

"Ich freue mich sehr über diese gelungene Kooperation zwischen dem Staatstheater Nürnberg und dem Bayerischen Rundfunk, die es uns möglich macht, auch in diesen schwierigen Zeiten große Musik zu den Menschen zu tragen. BR-KLASSIK macht Lust auf mehr." Tassilo Forchheimer, Leiter des BR-Studios Franken

"Für das Staatstheater und die Staatsphilharmonie Nürnberg ist die Zusammenarbeit mit dem BR eine wunderbare und wichtige Möglichkeit, auch unter den gegenwärtigen Bedingungen hochwertige Kunst zu präsentieren. Mit ihren Expeditionskonzerten hat unsere Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz gemeinsam mit den Orchestermusikerinnen und Orchestermusikern im Opernhaus große Euphorie ausgelöst. Ich bin sicher, dass sich diese Begeisterung auch ins Netz überträgt." Generalintendant Jens-Daniel Herzog

Das Expeditionskonzert wurde auf Grund der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen für das neue Videoformat angepasst. So konnte das Konzert lediglich in kleinen Gruppen und in reduzierter Besetzung unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes aufgezeichnet werden.