BR-KLASSIK-Programmschwerpunkt 2023 "Der wilde Sound der 20er"

Konzerte, Expertengespräche, Features und Sondersendungen widmen sich den musikalischen Meilensteinen der Zwanziger; dazu kommen ein digitales Edutainment-Videoformat mit der jungen Dirigentin Erina Yashima und dem BRSO sowie eine Jazz-Videoreihe. Ein umfangreiches Online-Dossier ab 1. Februar unter br-klassik.de/20er und facettenreiche Social Media-Angebote bieten Hintergrundinformationen zur Vertiefung.

Die 1920er-Jahre stehen für Aufbruchsstimmung, Glamour, Ausschweifung, Tanz und eine blühende Wirtschaft. Gleichzeitig war das Jahrzehnt von Hoffnungslosigkeit, Angst und gesellschaftlicher Spaltung geprägt. Diese Zeit ist vergangen und wirkt doch immer wieder verblüffend nah. Mit Krieg, Pandemie, Inflation, Radikalisierung und medialem Wandel bewegen uns heute erschreckend ähnliche Herausforderungen wie vor 100 Jahren.

Während Krisen Deutschland und Europa erschütterten, begann damals in Berlin das Zeitalter des deutschen Rundfunks. Technische Innovationen wie der Plattenspieler eröffneten neue Wege der Rezeption von Musik, die einmal mehr zum Spiegel der Zeit wurde: Neue Medien und alte Traditionen, Revolution und Beharrung, Jazz und Klassik begegneten sich. Musik fungierte in den Zwanzigern einmal mehr als gesellschaftliches Sprachrohr.

Diesem spannenden Kontext widmet sich BR-KLASSIK ab Februar 2023 ein ganzes Jahr lang und öffnet dem Publikum über vier Kapitel das Fenster zu dieser Zeit.

Im Februar und März 2023 bildet das Thema "Krise & Aufbruch" den Auftakt mit Radiosendungen, Videoformaten und Konzerten:



Der Programmschwerpunkt startet mit einem digitalen Edutainment-Videoformat. Die junge Dirigentin Erina Yashima stellt mit dem Symphonieorchester des BR musikalische Meilensteine der 1920er-Jahre vor. In fünf Folgen wird jeweils ein wegweisendes Werk im Kontext der Zeit präsentiert. Die Videos erscheinen sukzessive in der ARD Mediathek bei ARD Klassik.

29. Oktober 1923 – ein geschichtsträchtiges Datum. Inmitten des politischen wie wirtschaftlichen Krisenjahres wurde in der Dachkammer eines Bürogebäudes am Potsdamer Platz mit der ersten Sendung der "Berliner Funkstunde" das Zeitalter des öffentlichen Rundfunks in Deutschland eingeläutet. Für die Produktion und Rezeption von Musik bot der Rundfunk ganz neue Möglichkeiten. Die beiden CD-Sondereditionen, die am 20. Januar unter Mitwirkung des Chors und Symphonieorchesters des BR sowie des Münchner Rundfunkorchesters beim BR-KLASSIK Label erscheinen, präsentieren Komponisten wie Bartók, Caplet, Krenek, Toch und Weill, die von diesen Entwicklungen nicht nur profitierten, sondern sie zum Teil auch aktiv mitgestalteten.

"Mein kleiner grüner Kaktus", "My funny Valentine": Ohne das neue Medium Radio hätte sich die Unterhaltungsmusik des frühen 20. Jahrhunderts nicht so breit entwickeln können, gäbe es nicht die Evergreens, die jeder auf der Straße mitpfeifen konnte. Melodien, geliebt, nachgesungen, nachempfunden, finden sich indes auch in der intimen und gesanglichen Salonkunst. Beides bietet der Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Dijkstra am Samstag, 21. Januar, um 20.00 Uhr im Münchner Herkulessaal, begleitet am Klavier von Max Hanft und Gerold Huber.

Am 18. Februar feiert die aus Oberbayern stammende Dirigentin Julia Selina Blank im Münchner Prinzregententheater ihr Debüt beim Abonnementkonzert des BR-Chores mit Maximilian Ossejewitsch Steinbergs Passionswoche aus dem Jahr 1923 - dem letzten großen sakralen Werk in Russland nach der Oktoberrevolution. Als Schüler von Rimskij-Korsakow und Lehrer von Schostakowitsch gehört Steinberg einer Zwischengeneration an, deren Musik es heute wiederzuentdecken gilt. BR-KLASSIK überträgt das Konzert live im Videostream.

Am 14. März widmet sich das Schumann Quartett im Rahmen der BR-KLASSIK Studiokonzerte dem Jahr 1923 mit denkbar unterschiedlichen Werken von Leoš Janáček, Erwin Schulhoff und Aaron Copland. Opernübertragungen, Interpretationsvergleiche und Musikgeschichten nähern sich dem Thema im Radio unter dem Aspekt der Zwanziger; das Münchner Rundfunkorchester bringt am 29. März "Tempo, Tanz und Technik" musikalisch im Prinzregententheater München auf die Bühne – live übertragen im Radio.

Als besonderes Highlight präsentiert BR-KLASSIK exklusiv vorab Auszüge aus dem Buch "Im Taumel der Zwanziger – Musik in einem Jahr der Extreme" von Tobias Bleek, das Ende April im Bärenreiter Verlag in Kooperation mit BR-KLASSIK erscheint.

Digital-Format Ab Februar bei br-klassik.de

"1923 – Musik im Aufbruch" mit Erina Yashima und dem BRSO





Hörfunk-Sendungen Samstag, 28. Januar 2023

12.05 Uhr: Divertimento zu 1923



Donnerstag, 2. Februar 2023

20.05 Uhr: Konzertabend 1923 inkl. Arthur Honegger: Pacific (1923)

23.05 Uhr: Jazztime: 1923 – Eine Chronik des Jazz mit Marcus Woelfle



Montag, 6. Februar 2023:

19.05 Uhr: con passione ("Krise & Aufbruch" – Musiktheatralische Visionen)



Dienstag, 7. Februar 2023

20.05 Uhr: Interpretationsvergleich G. Gershwin "Rhapsody in Blue"



Donnerstag, 9. Februar 2023

10.05 Uhr: Philharmonie u. a. mit dem BRSO und G. Gershwins "Rhapsody in Blue“

22.05 Uhr: Horizonte zu 1923



Freitag, 10. Februar 2023

18.05 Uhr: Klassik-Stars zu 1923



Samstag, 11. Februar 2023

19.05 Uhr: Opernabend 1923 zu con passione (06.02.): Kurt Weill "Dreigroschenoper"



Dienstag, 14. Februar 2023

20.05 Uhr: 3. Chor Abo: "Vom Salon zum Broadway"



Donnerstag, 16. Februar 2023

20.05 Uhr: Neupublikation des Kuss Quartett: "Krise / Crisis"



Freitag, 17. Februar 2023

19.05 Uhr: KlassikPlus: zu Gast ist Tobias Bleek



Dienstag, 21. Februar 2023

20.05 Uhr: Die schönsten Operetten – "Hits der Hundertjährigen" oder "Hundertjährige Hits der Operette", ein beschwingtes Faschingsprogramm mit Operettenmelodien, uraufgeführt 1923



Samstag, 25. Februar 2023

12.05 Uhr: Divertimento zu 1923

Video-Livestream Samstag, 18. Februar 2023, 20.05 Uhr

4. Chor-Abonnementkonzert: Maximilian Steinberg "Die Passionswoche" nach alten Kirchengesängen für gemischten Chor a cappella, op. 13

Veranstaltungen Samstag, 21. Januar 2023, 20.00 Uhr

Vom Salon zum Broadway

3. Chor-Abonnementkonzert

Herkulessaal der Residenz, München

Chor des Bayerischen Rundfunks mit Solisten

Leitung: Peter Dijkstra



Samstag, 18. Februar 2023, 20.00 Uhr

Steinberg – Passionswoche

4. Chor-Abonnementkonzert

Prinzregententheater, München

Chor des Bayerischen Rundfunks mit Solisten

Leitung: Julia Selina Blank



Dienstag, 14. März 2023, 20.00 Uhr

BR-KLASSIK STUDIO-KONZERT: SCHUMANN QUARTETT

Studio 2, Bayerischer Rundfunk

Alban Berg: Streichquartett, op. 3

Leoŝ Janáček: Streichquartett Nr. 1 ("Kreutzersonate")

Erwin Schulhoff: Fünf Stücke

Aaron Copland: "Movement" für Streichquartett

Moderation: Falk Häfner



Mittwoch, 29. März 2023,19.30 Uhr

TEMPO, TANZ UND TECHNIK -

100 JAHRE RUNDFUNK

3. Mittwochskonzert

Prinzregententheater, München

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ernst Theis

CD Sondereditionen Freitag, 20. Januar 2023

Veröffentlichung der beiden CD Sondereditionen 2023



CD 1

Ernst Toch: Tanz-Suite

Kurt Weill: Frauentanz

Ernst Krenek: Drei gemischte Chöre

Béla Bartók: Tanz-Suite

Chor & Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Howard Arman

Cristian Macelaru



CD 2

André Caplet - Le Miroir de Jésus (Der Spiegel Jesu)

Anke Vondung

Chor des Bayerischen Rundfunks

Münchner Rundfunkorchester

Howard Arman

Die weiteren Kapitel des Programmschwerpunkts Innovation & Technik (ab April)

Identitätssuche & -entwicklung (ab Juli),

Nationalisierung & Internationalisierung (ab Oktober)