BR-KLASSIK Franken - Liveübertragung Gidon Kremer bei der Bachwoche Ansbach

Alle zwei Jahre im Sommer wird Ansbach zum Mekka für Bach-Fans. Markenzeichen der Bachwoche Ansbach, die in diesem Jahr vom 30. Juli bis 8. August stattfindet, sind neben der Musik von Johann Sebastian Bach die Musiker von Weltrang. Einer der Stargäste ist in diesem Jahr der Geiger Gidon Kremer, der einmal bekundete: "Man kann kaum besser als Bach komponieren". Seinen Auftritt mit der Kremerata Lettonica am Freitag, 6. August 2021 überträgt BR-KLASSIK Franken live ab 20.15 Uhr im Radio, im Fernsehen auf ARD-alpha und per Videostream auf br-klassik.de/concert.