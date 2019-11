Bayerischer Rundfunk BR-KLASSIK und Bayerische Staatsoper bauen Kooperation aus - Premiere am 28. Dezember

BR-KLASSIK und die Bayerische Staatsoper haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Erstmals überträgt BR-KLASSIK in Kooperation mit der Bayerischen Staatsoper drei ausgewählte Neuproduktionen auch live per Videostream, die anschließend 30 Tage on demand auf dem Streaming-Portal "BR-KLASSIK Concert" (www.br-klassik.de/concert) abrufbar sind. Premiere feiert das neue Live-Angebot am 28. Dezember 2019 mit Hans Abrahamsens "Snow Queen", einer dreiaktigen Oper nach Vorlage von Hans Christian Andersen, die in München ihre englischsprachige Uraufführung erleben wird.