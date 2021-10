BR-KLASSIK Studiokonzert mit François Leleux und Emmanuel Strosser

Es gibt nicht viele Oboisten, die sich als Solist einen vergleichbar bekannten Namen erspielt haben, wie François Leleux. Schon mit 18 Jahren wird er Solo-Oboist an der Pariser Oper, wenig später kommt er in derselben Position für zwölf Jahre zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Schließlich übernimmt er eine Professur an der Münchner Musikhochschule und baut seine Solistenkarriere kontinuierlich aus, angetrieben von der Überzeugung, dass die Zuhörer "den sinnlichen Ton der Oboe lieben: einen Ton, der die Seele öffnet". Mit seinem Klavierpartner Emmanuel Strosser verbindet ihn eine lange musikalische Partnerschaft. Gemeinsam präsentieren sie vielseitige französische und deutsche Duos.