Geschichte aus weiblicher Perspektive Instagram-Kanal "FrauenGeschichte" geht online

Miriam Makeba, die aus dem Exil gegen die Apartheid in Südafrika kämpfte, die Frauenrechtlerin Anita Augspurg, Hostessen bei den Olympischen Spielen 1972 in München, inszeniert als schicker Hingucker - der Instagramkanal "FrauenGeschichte" stellt Frauen in den Mittelpunkt, die eine Spur in der Geschichte hinterlassen haben. Trotzdem werden viele von ihnen gar nicht oder nur knapp in den Geschichtsbüchern erwähnt.

Der Bayerische Rundfunk will mit "FrauenGeschichte" diesen und anderen historisch interessanten Frauenfiguren mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Dabei nutzt der BR hochwertig ästhetische Fotos aus den Bildbeständen der Bayerischen Staatsbibliothek sowie aus anderen Archivquellen und Bildagenturen. Mit Bildergalerien, Videoposts und Instagram-Stories werden die Frauen und ihre Leistungen ins Rampenlicht gesetzt. Dadurch wird auch erkennbar, dass Geschichtsschreibung immer eine Frage der Perspektive ist, und dass Vorurteile, Klischees und gesellschaftliche Strömungen nichts Zwangsläufiges, sondern das Ergebnis einer Entwicklung sind.