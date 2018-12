BR-Hörfunk: Neu ab 2019 Mehr "Blaue Couch" auf BAYERN 1 und interaktive Sendung auf BAYERN 3

"Entsprechend unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag entwickeln wir die gesamte Programmfamilie weiter und stimmen unsere Wellen genau aufeinander ab. Unsere Redaktionen achten inhaltlich und musikalisch darauf, die Themen vor allem auf Relevanz und Gesprächswert für die jeweilige Zielgruppe abzustimmen. Der ständig wachsende Erfolg unserer Programmfamilie gibt uns dabei Recht." Hörfunkdirektor Martin Wagner

Die Neuerungen im Detail:

BAYERN 1

Thorsten Otto und Gabi Fischer künftig gemeinsam bei BAYERN 1

Mit "Mensch, Otto!", der beliebten Talksendung in BAYERN 3, feiert Thorsten Otto in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Künftig schlägt der Moderator ein neues Kapitel auf: Zum Januar 2019 wechselt Otto zu BAYERN 1 und wird dort im wöchentlichen Wechsel mit Gabi Fischer den erfolgreichen BAYERN 1 Talk "Blaue Couch" moderieren, der zugleich deutlich ausgebaut wird. Statt wie bisher sonntags wird die Sendung ab 2019 vier Mal pro Woche laufen: montags bis donnerstags von 19.05 bis 20.00 Uhr. Auf dem Sendeplatz sonntags von 12.00 bis 14.00 Uhr gibt es dann die Höhepunkte der vorangegangenen Sendewoche.

Damit ist auf BAYERN 1 künftig ein preisgekröntes Duo vereint: Sowohl Thorsten Otto als auch Gabi Fischer wurden für ihre Gesprächssendungen 2014 bzw. 2017 bereits mit dem deutschen Radiopreis ausgezeichnet.

BAYERN 3

Coole Typen und spannende Storys aus Bayern: Der neue Abend in BAYERN 3

Einer im Studio, einer vor Ort: Ab 7. Januar präsentieren die Moderatorenteams Brigitte Theile/Andi Christl und Kadda Gehret/Axel Robert Müller die besten Storys und spannende Menschen aus Bayern! In der neuen Sendung "Mensch, Bayern!" gibt es die aktuellsten Hits, die besten bayerischen Newcomer und alles, was Bayern bewegt, immer montags bis donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr in BAYERN 3.

Bayern 2

"Betthupferl" künftig im Bayern 2-Kinderprogramm

Mit dem 7. Januar wechselt das "Betthupferl" von BAYERN 1 zu Bayern 2. Die beliebten Gutenachtgeschichten für Kinder werden dort Teil des Kinderprogramms radioMikro und gehen von Montag bis Samstag um 18.53 Uhr auf Sendung – eine Stunde früher als auf dem bisherigen Sendeplatz bei BAYERN 1. Unverändert gibt es das "Betthupferl" weiter auf dem Digitalkanal BR Heimat täglich um 19.55 Uhr. Seit 2011 gibt es das "Betthupferl" einmal in der Woche in einer Mundart aus Bayern – ab Januar immer am Samstag auf Bayern 2 und auf BR Heimat unverändert sonntags. Die Gutenachtgeschichten werden längst auch als Podcast in den Kinderzimmern gehört, wie die monatlich oft deutlich mehr als 200.000 Abrufe zeigen. Bei BR Podcast steht jede Folge nach Ausstrahlung für ein Jahr zur Verfügung.

Das "Betthupferl" gibt es seit März 1948. Damit ist es eine der ältesten Sendungen des BR-Hörfunks. Zusätzlich zum Sendeplatz auf BAYERN 1 war es von 1989 bis 2001 schon einmal auch auf Bayern 2 zu hören – wie ab Januar um kurz vor 19.00 Uhr.