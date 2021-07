BR Fernsehen Großes Kino im Sommerprogramm

Das BR Fernsehen zeigt in den Sommerferien, immer donnerstagabends, besondere Spielfilme. Den Auftakt macht am 29. Juli 2021 "Türkisch für Anfänger". Es folgen, erstmals im BR Fernsehen, am 5. August Ralf Westhoffs Liebeskomödie "Wie gut ist deine Beziehung?" mit Julia Koschitz und Friedrich Mücke und am 12. August "Tschick" nach dem Bestseller von Wolfgang Herrndorf. Am 19. August wird erstmals im deutschen Fernsehen Hans Weingartners Roadmovie "303" mit Mala Emde und ab dem 21. August die dazugehörige 6-teilige Serie "303“ ausgestrahlt – ebenfalls eine TV-Premiere.