Spannende Reise durch die Evolutionsgeschichte Die Abenteuer der Menschen

Der weltweit renommierte Frühmenschenforscher Friedemann Schrenk stellt in der TV-Doku „Die Abenteuer der Menschen“ Meilensteile der menschlichen Evolution vor. Mit Dokumentarszenen von den Hotspots der Menschheitsgeschichte sowie spektakulären Computeranimationen erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah den Überlebenskampf unserer frühen Vorfahren: am Dienstag, 1. Dezember 2020, im BR Fernsehen. Der Film steht bereits jetzt und nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek zur Ansicht bereit.