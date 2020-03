Sondersendung BR extra: Corona-Virus in Bayern – Was tun?

Das BR Fernsehen sendet heute Abend im Anschluss an die Tagesschau um 20.15 Uhr "BR extra: Corona-Virus in Bayern – Was tun?". Wegen der von Ursula Heller moderierten Sondersendung kommt es zu weiteren Anpassungen im Abendprogramm. "natur exklusiv" und das Politmagazin "Kontrovers" entfallen. Der Programmablauf ab 21.45 Uhr bleibt wie geplant.