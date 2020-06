BR-Digitalprojekt “Die Rettung“ – der virtuelle Bergwachteinsatz

Hundert Jahre Bergwacht Bayern: Zu diesem Jubiläum präsentiert der Bayerische Rundfunk jetzt das neue, spannende Digitalprojekt "Die Rettung“ – eine emotionale Reise zwischen Höhenrausch und Abgrund: Ab 12. Juni können Interessierte auf der Website dierettung.br.de in einem virtuellen alpinen Unfallszenario in die Rolle des Verletzten schlüpfen und erleben, wie es sich anfühlt, von der Bergwacht per Hubschrauber gerettet zu werden.

Mehr als 8.500 Einsätze leistet die Bergwacht Bayern pro Jahr, davon rund 1.600 mit dem Hubschrauber. Im Rahmen des BR-Projekts "Die Rettung“ können User einen davon miterleben und sich Schritt für Schritt durch die interaktive Website bewegen – vom Unfallort bis in die Gipfelregion. Die fiktive Rettungs-Story wird dabei angereichert mit Hintergründen zur Bergwacht und zu den verschiedenen Hubschraubern über Bayerns Bergen. Anlass für das Projekt ist das 100-jährige Jubiläum der Bergwacht Bayern, die am 14. Juni 1920 im Münchner Hofbräuhaus gegründet wurde. Der Bayerische Rundfunk thematisiert auch in seinen weiteren Programmen die Bergwacht mit ihrer Geschichte und ihrer Bedeutung für alle, die in die Berge gehen.

"Die Rettung“ als Virtual Reality-Installation

Neben der neuen Website entsteht "Die Rettung“ gerade auch als Virtual Reality-Installation, in der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort auf Ausstellungen und VR-Festivals in die Rolle eines Verletzten schlüpfen können. In einem echten Bergrettungssack, der an einem Seil aufgezogen wird, beginnt eine einzigartige, virtuelle Rettungsaktion zwischen Traum und Wirklichkeit. Man setzt die Virtual Reality-Brille auf, erlebt die Arbeit der Rettungskräfte und den Moment, wenn einen der Hubschrauber zum Himmel trägt.

Hauptevent sollte die Ausstellung „100 Jahre Bergwacht Bayern“ im Alpinen Museum in München sein, die eigentlich am 13. Juni beginnen sollte. Die Corona-Pandemie hat alles ganz anders kommen lassen. Die Installation wird es geben, sobald die Entwicklung der Pandemie es zulässt und die Ausstellung voraussichtlich am 30. August eröffnet.

Im kurzen Making-of-Video, das im Februar noch vor der Corona-Pandemie entstanden ist, sieht man, wie die VR-Installation funktionieren wird:

“Die Rettung” in Virtual Reality

"Die Rettung" ist die erste derartige Virtual Reality-Erfahrung, die der BR selbst entwickelt und mit der man in ein Erlebnis unmittelbar "eintauchen" kann. Ziel ist es, dass alle, die das Projekt erleben, einen neuen Blick auf die wichtige Arbeit der freiwilligen Retter der Bergwacht bekommen.

Mit Start der Website gibt es auf dierettung.br.de eine erste Vorabversion zum Download. Wer eine VR-Brille hat, kann “Die Rettung” zu Hause erleben, Feedback geben und so das Projektteam bei der Entwicklung unterstützen.

Das Projekt ist in Kooperation mit der Bergwacht Bayern entstanden, die die Verwirklichung breit unterstützt hat – von der inhaltlichen Beratung bis hin zur Möglichkeit, die Idee mit Fachkräften zu testen.

Neben dem Digitalprojekt "Die Rettung“ beschäftigen sich zahlreiche weitere BR-Programmangebote mit dem runden Jubiläum der Bayerischen Bergwacht.

Die Sendungen im BR-Programm im Einzelnen:

Hörfunk:

100 Jahre Bergwacht Bayern – Serie Serie im "Bayern 2 – Rucksackradio“ und "B5 am Sonntag – für Bergsteiger“ zum 100-jährigen Bestehen der Bergwacht Bayern.



13. und 14. Juni: Geschichte und Gegenwart der Bergwacht Bayern



In den "Bayern2-Rucksackradio"-Sendungen an den Wochenenden ab Mitte Juni und im Juli geht es um aufsehenerregende Rettungsaktionen in Bayern und in den Alpen. Zum Beispiel um die erste Lebendrettung aus der Eiger-Nordwand 1957, als bayerische Bergwachtmänner eine historische Tat vollbrachten und den Italiener Claudio Corti aus der "Mordwand“ retteten. Außerdem: die Bergwacht in den bayerischen Mittelgebirgen, Frauen bei der Bergwacht, der Naturschutz sowie die Grenzen des Ehrenamts.



13 Juni, Bayern 2, 12.05 Uhr, Zeit für Bayern: Retter der Alpen. 100 Jahre Bergwacht

BR Fernsehen:

14. Juni, Bayern erleben, 12.00 Uhr: Rettung aus Bergnot – Die Bergwacht



Leben retten und die Natur bewahren - das ist das Ziel der Bergretter seit jeher. Der Film porträtiert einzelne Mitglieder der Bergwacht. Und er geht der Frage nach, was Menschen heute dazu bewegt, nicht nur Menschen in Not zu helfen, sondern dabei oft auch noch Kopf und Kragen zu riskieren.



14. Juni, Schwaben & Altbayern, 17.45 Uhr: Ein Tag mit der Bergwachtbereitschaft Mittenwald