Von Heinrich Schütz bis zum Broadway Chor des BR stellt neue Spielzeit 2022/23 vor

1. Abonnementkonzert am 1. Oktober 2022 im Prinzregententheater München

Liberté!

Werke von Gesualdo, Strawinsky, Poulenc u. a.

Klavierduo Lucas & Arthur Jussen

Leitung: Peter Dijkstra



Abonnementkonzert plus am 28. Oktober 2022 im Herkulessaal der Residenz München

Kooperation mit der musica viva

Milica Djordjević: "Mit o ptici" für Chor und Orchester – Uraufführung

Kompositionsauftrag der musica viva

Chor und Symphonieorchester des BR, Leitung: Johannes Kalitzke



2. Abonnementkonzert am 26. November 2022 im Prinzregententheater München

Schütz – Musikalische Exequien

Werke von Gabrieli, Schütz, Schelle, Praetorius u. a.

Capella della Torre

Leitung: Florian Helgath



3. Abonnementkonzert am 21. Januar 2023 im Herkulessaal der Residenz München

Vom Salon zum Broadway

Musik von Fauré, Saint-Saëns über Evergreens bis zu Arrangements im Stil der Comedian Harmonists

Gerold Huber, Max Hanft, Klavier

Leitung: Peter Dijkstra



4. Abonnementkonzert am 18. Februar 2023 im Prinzregententheater München

Maximilian Steinberg – "Die Passionswoche", op. 13 (komp. 1923)

Leitung: Julia Selina Blank



5. Abonnementkonzert am 13. Mai 2023 im Prinzregententheater München

Friede auf Erden

Werke von Bernstein, Schönberg, Rorem, Forte (Uraufführung) und Brumel

Leitung: Peter Dijkstra