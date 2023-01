Chor des Bayerischen Rundfunks Maximilian Steinberg: Die Passionswoche (1923)

Als Schüler von Rimskij-Korsakow und Lehrer von Schostakowitsch gehört der in Vilnius geborene Steinberg einer Zwischengeneration an, deren Werke es heute wiederzuentdecken gilt. Die Passionswoche steht in der Tradition der "Neuen russischen Chor-Schule" in der Nachfolge von Tschaikowskys Chrysostomos-Liturgie und Rachmaninows Großem Abend- und Morgenlob. Das großformatige Werk dauert circa 50 Minuten, eher ungewöhnlich für eine A-cappella-Komposition, und wird in russischer Originalsprache aufgeführt.