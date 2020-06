Chor des Bayerischer Rundfunks Erste öffentliche Auftritte nach dem Shutdown

Erstmals nach dem Corona-Shutdown ist der BR-Chor wieder in öffentlichen Darbietungen zu erleben. Den Auftakt macht am Freitag, 3. Juli 2020 ein Gastkonzert in der Schutzengelkirche von Eichstätt, weitere Auftritte folgen in Ingolstadt und Hilpoltstein. Wegen der weiterhin strengen Einschränkungen für Proben und Konzerte finden alle drei Termine in kleiner Besetzung mit sieben Chormitgliedern statt.