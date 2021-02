Chor des Bayerischen Rundfunks Valentinsgrüße mit dem Chor des BR per E-Card versenden

Je nach persönlicher Präferenz wahlweise vom Damen- oder Herrenchor gesungen, erklingt auf der Karte "Komm mit ins Land der Träume" in einem raffinierten Arrangement von Howard Arman. Produziert wurde die Aufnahme natürlich coronakonform auf Abstand mit drei Meter Radius um jede Sängerin und jeden Sänger, einfühlsam am Klavier begleitet von Max Hanft.

Melodie und Text fußen auf dem amerikanischen Evergreen "Meet me tonight in Dreamland". Der Text stammt von der Lyrikerin Beth Slater Whitson, vertont hat ihn der New Yorker Komponist Leo Friedman. Erstmals publiziert wurde der Song 1909 in Chicago bei Will Rossiter, dem damals größten Musikverleger der Stadt, der damit einen Verkaufserfolg landete.